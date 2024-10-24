Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Демидович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Родион Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Демидович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1800

Сын: Потап Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Демидович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1804

Дочь: Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Демидович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1806

Сын: Матвей Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Демидович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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