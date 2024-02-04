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Фекла Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздова Сергей Андреев

Рождение ребёнка
12.01.1884 ст.

Дочь: (Дроздова) Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1887 ст.

Сын: Дроздов Василий Сергеев

Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.

Дочь: (Дроздова) Мария Сергеева

Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.

Дочь: (Дроздова) Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1893 ст.

Сын: Дроздов Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1895 ст.

Сын: Дроздов Сергей Сергеев

Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.

Сын: Дроздов Константин Сергеев

Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.

Дочь: (Дроздова) Анна Сергеева

Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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