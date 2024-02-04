Фекла Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1884 ст.
Дочь: (Дроздова) Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев
Рождение ребёнка
16.07.1887 ст.
Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев
Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.
Дочь: (Дроздова) Мария Сергеева
Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Дочь: (Дроздова) Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев
Рождение ребёнка
21.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев
Рождение ребёнка
23.06.1895 ст.
Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.
Сын: Дроздов Константин Сергеев
Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.
Дочь: (Дроздова) Анна Сергеева
Отец ребёнка: Дроздова Сергей Андреев