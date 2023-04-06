Погудина (Шарапова) (Саламатова) Дарья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погудина (Шарапова) (Саламатова) Дарья Данилова

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Место рождения

Булакинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1792

Дата смерти

25.03.1852

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Саламатов Данил

Мать: Саламатова Анна Евсеева

Булакинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1812

Сын: Погудин (шарапов) Прокопий Авраамов

Отец ребёнка: Погудин (шарапов) Авраам Михеев

Рождение ребёнка
28.08.1815

Дочь: Марфа Авраамова

Отец ребёнка: Погудин (шарапов) Авраам Михеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусихин Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Погудин (шарапов) Авраам Михеев

Смерть
25.03.1852
Причина смерти: Натуральной
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