Погудина (Шарапова) (Саламатова) Дарья Данилова
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти25.03.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Саламатов Данил
Мать: Саламатова Анна Евсеева
Рождение ребёнка
20.02.1812
Сын: Погудин (шарапов) Прокопий Авраамов
Отец ребёнка: Погудин (шарапов) Авраам Михеев
Рождение ребёнка
28.08.1815
Дочь: Марфа Авраамова
Отец ребёнка: Погудин (шарапов) Авраам Михеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Погудин (шарапов) Авраам Михеев
Смерть
25.03.1852
Причина смерти: Натуральной