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Мусихин Прокопий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погудин (шарапов) Авраам Михеев

Мать: Погудина (шарапова) Дарья Данилова

Рождение ребёнка
28.09.1847

Сын: Шарапов Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна

Отбегаловской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1850

Дочь: Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна

Отбегаловской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Мокрушин Митрофан Прокопьевич

Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна

Отбегаловской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1856

Сын: Мокрушин (шарапов) Трофим Прокопьевич

Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна

Отбегаловской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1861

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Мокрушин Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна

Отбегаловской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрушина Матрона Михайловна

Смерть
Неизвестно
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