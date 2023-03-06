Мусихин Прокопий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1847
Сын: Шарапов Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
30.05.1850
Дочь: Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мокрушин Митрофан Прокопьевич
Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
13.04.1856
Сын: Мокрушин (шарапов) Трофим Прокопьевич
Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1861
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Мокрушин Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Мокрушина Матрона Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно