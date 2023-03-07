Копосова Мелания Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Мелания Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Копосов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Копосов Федор Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евфимия Федорова

Отец ребёнка: Копосов Федор Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Копосов Эраст Федоров

Отец ребёнка: Копосов Федор Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Копосов Василий Федоров

Отец ребёнка: Копосов Федор Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Мавра Федорова

Отец ребёнка: Копосов Федор Иванов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Федор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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