Копосова Мелания Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Копосов Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евфимия Федорова
Отец ребёнка: Копосов Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Копосов Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Копосов Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Мавра Федорова
Отец ребёнка: Копосов Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копосов Федор Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829