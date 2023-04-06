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Копосов Федор Иванов

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Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Копосов Иван Анкудинов

Мать: Копосова Ксения Прокопиева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Копосов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Копосова Мелания Тимофеева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евфимия Федорова

Мать ребёнка: Копосова Мелания Тимофеева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Копосов Эраст Федоров

Мать ребёнка: Копосова Мелания Тимофеева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Копосов Василий Федоров

Мать ребёнка: Копосова Мелания Тимофеева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Мавра Федорова

Мать ребёнка: Копосова Мелания Тимофеева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Мелания Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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