Копосов Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Копосов Иван Анкудинов
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Копосова Мелания Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евфимия Федорова
Мать ребёнка: Копосова Мелания Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Копосова Мелания Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Копосова Мелания Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Мавра Федорова
Мать ребёнка: Копосова Мелания Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829