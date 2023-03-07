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Копосов Алексей Федоров

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Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1824

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Копосов Федор Иванов

Мать: Копосова Мелания Тимофеева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Копосова Харитина Кондратьева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Екатерина (мл) Алексеева

Мать ребёнка: Копосова Харитина Кондратьева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Копосов Гавриил Алексеев

Мать ребёнка: Копосова Харитина Кондратьева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Харитина Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1824
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