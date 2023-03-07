Копосов Алексей Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Копосов Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Копосова Харитина Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Екатерина (мл) Алексеева
Мать ребёнка: Копосова Харитина Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Копосова Харитина Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1824