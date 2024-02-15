Ермаолов Юрий Александрович 10.09.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермаолов Юрий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.09.1846, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

умер 1908

Отец
Ермолов Александр Иванович28.11.1810 г.р.
Мать
Ермолова (Ивашева) Александра Петровна23.12.1818 г.р.
Супруги
Ермолова (Левашова) Анна Платоновна03.04.1850 г.р.
Дети
Ермолова Ольга Юрьевна13.08.1876 г.р.
Ермолов Дмитрий Юрьевич02.12.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1846

Отец: Ермолов Александр Иванович

Мать: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Бракосочетание
06.06.1875

Жена: Ермолова (Левашова) Анна Платоновна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.08.1876

Дочь: Ермолова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Ермолова (Левашова) Анна Платоновна

Рождение ребёнка
02.12.1878

Сын: Ермолов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Ермолова (Левашова) Анна Платоновна

Рождение ребёнка
13.12.1881

Сын: Ермолов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Ермолова (Левашова) Анна Платоновна

Рождение ребёнка
21.12.1882

Сын: Ермолов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Ермолова (Левашова) Анна Платоновна

Смерть
1908

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