Ермаолов Юрий Александрович
мужской, родился 10.09.1846, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
умер 1908
ОтецЕрмолов Александр Иванович28.11.1810 г.р.
МатьЕрмолова (Ивашева) Александра Петровна23.12.1818 г.р.
Супруги
Ермолова (Левашова) Анна Платоновна03.04.1850 г.р.
Дети
Ермолова Ольга Юрьевна13.08.1876 г.р.
Ермолов Дмитрий Юрьевич02.12.1878 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1846
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
06.06.1875
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1876
Дочь: Ермолова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Ермолова (Левашова) Анна Платоновна
Рождение ребёнка
02.12.1878
Мать ребёнка: Ермолова (Левашова) Анна Платоновна
Рождение ребёнка
13.12.1881
Мать ребёнка: Ермолова (Левашова) Анна Платоновна
Рождение ребёнка
21.12.1882
Сын: Ермолов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Ермолова (Левашова) Анна Платоновна
Смерть
1908