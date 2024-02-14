Ермолов Александр Иванович 28.11.1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолов Александр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.11.1810

умер 22.01.1892

Супруги
Ермолова (Ивашева) Александра Петровна23.12.1818 г.р.
Дети
Ермолов Николай Александрович19.12.1837 г.р.
Ермолов Пётр Александрович17.02.1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1837

Жена: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.12.1837

Сын: Ермолов Николай Александрович

Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна

Рождение ребёнка
17.02.1839

Сын: Ермолов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Родионова (Ермолова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
?.09.1843

Сын: Ермолов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна

Рождение ребёнка
10.09.1846

Сын: Ермаолов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.01.1854

Дочь: Ермолова Вера Александровна

Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
22.01.1892

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