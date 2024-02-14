Ермолов Александр Иванович
мужской, родился 28.11.1810
умер 22.01.1892
Супруги
Ермолова (Ивашева) Александра Петровна23.12.1818 г.р.
Дети
Ермолов Николай Александрович19.12.1837 г.р.
Ермолов Пётр Александрович17.02.1839 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1837
Рождение ребёнка
19.12.1837
Сын: Ермолов Николай Александрович
Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1839
Сын: Ермолов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Родионова (Ермолова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна
Рождение ребёнка
?.09.1843
Сын: Ермолов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1846
Сын: Ермаолов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна
Рождение ребёнка
28.01.1854
Дочь: Ермолова Вера Александровна
Мать ребёнка: Ермолова (Ивашева) Александра Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.01.1892