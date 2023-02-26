Трофим Филиппов
Место рожденияд.Лучкина Нива
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Матвей Трофимов
Мать ребёнка: Марфа Корнилова
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
12.11.1793
Дочь: Стефанида Трофимова
Мать ребёнка: Марфа Корнилова
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
20.04.1802
Сын: Фёдор Трофимов
Мать ребёнка: Анна Игнатова
д.Лучкина Нива
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Игнатова
Смерть
Неизвестно