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Трофим Филиппов

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Место рождения

д.Лучкина Нива

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: ?

Мать: ?

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
1783

Сын: Матвей Трофимов

Мать ребёнка: Марфа Корнилова

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
12.11.1793

Дочь: Стефанида Трофимова

Мать ребёнка: Марфа Корнилова

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
20.04.1802

Сын: Фёдор Трофимов

Мать ребёнка: Анна Игнатова

д.Лучкина Нива
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Игнатова

Смерть
Неизвестно
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