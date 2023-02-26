Матвей Трофимов
Место рожденияд.Лучкина Нива
Дата рождения1783
Дата смерти27.04.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Трофим Филиппов
Мать: Марфа Корнилова
д.Лучкина Нива
Бракосочетание
08.11.1800
Жена: Наталия Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
27.04.1807
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.