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Матвей Трофимов

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Место рождения

д.Лучкина Нива

Дата рождения

1783

Дата смерти

27.04.1807

Пол

Мужской

Отец

До 1774 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Трофим Филиппов

Мать: Марфа Корнилова

д.Лучкина Нива
Бракосочетание
08.11.1800

Жена: Наталия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
27.04.1807
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
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