Некрасов Федор Василиев
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.08.1914 ст.
Дочь: Некрасова Надежда Феодорова
Мать ребёнка: Некрасова Домна Михаилова
Рождение ребёнка
22.06.1921
Дочь: Некрасова Августа Федорова
Мать ребёнка: Некрасова Домна Михаилова
Смерть
Неизвестно