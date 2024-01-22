Некрасов Федор Василиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Федор Василиев

Некрасов Федор Василиев

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Некрасов Василий Стефанов

Мать: Некрасова (Герасимова) Евдокия Клеоникова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Домна Михаилова

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.08.1914 ст.

Дочь: Некрасова Надежда Феодорова

Мать ребёнка: Некрасова Домна Михаилова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1921

Дочь: Некрасова Августа Федорова

Мать ребёнка: Некрасова Домна Михаилова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.