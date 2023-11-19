Некрасова Домна Михаилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1914 ст.
Дочь: Некрасова Надежда Феодорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Василиев
Восприемник
09.04.1916 ст.
Восприемник у Некрасовой Александры Михаиловой
Рождение ребёнка
22.06.1921
Дочь: Некрасова Августа Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Василиев
Бракосочетание
Неизвестно
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно