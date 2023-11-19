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Некрасова Домна Михаилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1914 ст.

Дочь: Некрасова Надежда Феодорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Василиев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник
09.04.1916 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник у Некрасовой Александры Михаиловой
Рождение ребёнка
22.06.1921

Дочь: Некрасова Августа Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Василиев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Федор Василиев

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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