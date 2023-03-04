Вшивцев Николай Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Александрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Арафайловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858