Вшивцев Николай Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Николай Анисимович

Вшивцев Николай Анисимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Мать: Вшивцева Евдокия Назарова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Вшивцев Козма Николаевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Александрова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марья Александрова

Место жительства
Неизвестно
Арафайловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close