Вшивцева Евдокия Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Евдокия Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Вшивцев Николай Анисимович

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Вшивцев Степан Анисимович

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрена Анисомовна

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Вшивцев Иван Анисимович

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вшивцева Екатерина Анисомовна

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Смерть
После 1858
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