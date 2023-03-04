Вшивцева Евдокия Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Вшивцев Николай Анисимович
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Вшивцев Степан Анисимович
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрена Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вшивцева Екатерина Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858