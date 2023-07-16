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Кочкин Максим Георигиевич

Место рождения

Верх-Урмея, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

17.01.1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1904

Отец: Кочкин Георгий Тимофеев

Мать: Мальцева Ольга Романовна

Верх-Урмея, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочкин Григорий Максимович

Мать ребёнка: Алалыкина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
09.01.1928

Дочь: Вязникова Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Алалыкина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кочкин Анатолий Максимович

Мать ребёнка: Алалыкина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Кочкин Семен Макимович

Мать ребёнка: Алалыкина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1941

Дочь: Гонина Валентина Максимовна

Мать ребёнка: Алалыкина Наталья Николаевна

Верх-Урмея, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1942

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