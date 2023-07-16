Кочкин Максим Георигиевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1904
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1904
Отец: Кочкин Георгий Тимофеев
Мать: Мальцева Ольга Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочкин Григорий Максимович
Мать ребёнка: Алалыкина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
09.01.1928
Дочь: Вязникова Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Алалыкина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кочкин Анатолий Максимович
Мать ребёнка: Алалыкина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Алалыкина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1941
Дочь: Гонина Валентина Максимовна
Мать ребёнка: Алалыкина Наталья Николаевна
Смерть
1942