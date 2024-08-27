Алалыкина Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алалыкин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочкин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Кочкин Максим Георигиевич
Рождение ребёнка
09.01.1928
Дочь: Вязникова Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Кочкин Максим Георигиевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кочкин Анатолий Максимович
Отец ребёнка: Кочкин Максим Георигиевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Кочкин Максим Георигиевич
Рождение ребёнка
02.02.1941
Дочь: Гонина Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Кочкин Максим Георигиевич
Смерть
1960
Столбовка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край