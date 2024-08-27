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Алалыкина Наталья Николаевна

Место рождения

Верх-Урмея, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алалыкин Николай

Мать: не указана

Верх-Урмея, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочкин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Кочкин Максим Георигиевич

Рождение ребёнка
09.01.1928

Дочь: Вязникова Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Кочкин Максим Георигиевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кочкин Анатолий Максимович

Отец ребёнка: Кочкин Максим Георигиевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Кочкин Семен Макимович

Отец ребёнка: Кочкин Максим Георигиевич

Рождение ребёнка
02.02.1941

Дочь: Гонина Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Кочкин Максим Георигиевич

Верх-Урмея, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1960
Столбовка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

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