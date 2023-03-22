Мальчук (Степина) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальчук (Степина) Евгения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1974

Отец: Степин Николай

Мать: Степина Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
13.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедык Евгений Александрович

Развод
2004

Муж: не указан

Рождение ребёнка
06.06.2005

Дочь: Мальчук Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Мальчук Виктор Петрович

Рождение ребёнка
03.04.2014

Дочь: Мальчук Дарья Виктрровна

Отец ребёнка: Мальчук Виктор Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: Дедык Евгений Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: Мальчук Виктор Петрович

Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Муж: не указан

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