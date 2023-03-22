Мальчук (Степина) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1974
Отец: Степин Николай
Рождение ребёнка
13.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дедык Евгений Александрович
Развод
2004
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.06.2005
Дочь: Мальчук Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Мальчук Виктор Петрович
Рождение ребёнка
03.04.2014
Дочь: Мальчук Дарья Виктрровна
Отец ребёнка: Мальчук Виктор Петрович
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Муж: не указан