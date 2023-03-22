Дедык Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедык Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1971

Отец: Дедык Александр

Мать: Дедык Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальчук Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.2007

Сын: Дедык Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Дедык Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедык Светлана

Развод
Неизвестно

Жена: Мальчук Евгения Николаевна