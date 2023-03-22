Дедык Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1971
Отец: Дедык Александр
Мать: Дедык Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальчук Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
10.01.2007
Сын: Дедык Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Дедык Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедык Светлана
Развод
Неизвестно