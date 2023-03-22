Мальчук Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.2005
Дочь: Мальчук Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Мальчук Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
03.04.2014
Дочь: Мальчук Дарья Виктрровна
Мать ребёнка: Мальчук Евгения Николаевна
Развод
Неизвестно