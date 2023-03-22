Мальчук Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальчук Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.2005

Дочь: Мальчук Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Мальчук Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
03.04.2014

Дочь: Мальчук Дарья Виктрровна

Мать ребёнка: Мальчук Евгения Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Мальчук Евгения Николаевна

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