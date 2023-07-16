Виногорова (Парсаева) Зинаида Александровна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Колдырева (Виногорова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Виногоров Сергей Иванович
Отец ребёнка: Виногоров Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Виногоров Валентин Иванович
Отец ребёнка: Виногоров Иван Владимирович
Смерть
2006