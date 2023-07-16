Виногорова (Парсаева) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Парсаева) Зинаида Александровна

Место рождения

Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1930

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Иван Владимирович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Колдырева (Виногорова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Владимирович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1963

Сын: Виногоров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Владимирович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1964

Сын: Виногоров Валентин Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Владимирович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
2006
Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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