Виногоров Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногоров Иван Владимирович

Виногоров Иван Владимирович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1928

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Виногоров Владимир Алексеевич

Мать: Виногорова Фёкла Игнатьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Колдырева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Зинаида Александровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1963

Сын: Виногоров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Зинаида Александровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1964

Сын: Виногоров Валентин Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Зинаида Александровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Зинаида Александровна

Смерть
1999
Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close