Виногоров Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Колдырева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Виногоров Сергей Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Виногоров Валентин Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Зинаида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999
Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл