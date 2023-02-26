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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Астапенков Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Астапенков Никифор ст
Рождение ребёнка
1767
Сын: Астапенков Илья Никифоров
Отец ребёнка: Астапенков Никифор ст
Рождение ребёнка
1778
Сын: Астапенков Максим Никифоров
Отец ребёнка: Астапенков Никифор ст
Рождение ребёнка
1780
Сын: Астапнеков Фёдор Никифоров
Отец ребёнка: Астапенков Никифор ст
Рождение ребёнка
1783
Сын: Астапенков Константин Никифоров
Отец ребёнка: Астапенков Никифор ст