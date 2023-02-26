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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Астапенков Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Астапенков Никифор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Астапенков Илья Никифоров

Отец ребёнка: Астапенков Никифор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Астапенков Максим Никифоров

Отец ребёнка: Астапенков Никифор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Астапнеков Фёдор Никифоров

Отец ребёнка: Астапенков Никифор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Астапенков Константин Никифоров

Отец ребёнка: Астапенков Никифор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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