Куренинов Василий Александрович
мужской, родился 1925, п. Хуторок, Краснодарский край
умер Неизвестно, Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ОтецКуренинов АлександрНеизвестно г.р.
МатьКуренинова (Костенко) Акулина ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
п. Хуторок, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно