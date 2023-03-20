Куренинов Василий Александрович 1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Куренинов Василий Александрович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 1925, п. Хуторок, Краснодарский край

умер Неизвестно, Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Отец
Куренинов АлександрНеизвестно г.р.
Мать
Куренинова (Костенко) Акулина ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Куренинов Александр

Мать: Куренинова (Костенко) Акулина Ивановна

п. Хуторок, Краснодарский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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