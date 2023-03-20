Куренинов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуренинов Александр

Куренинов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Куренинов Василий Александрович

Мать ребёнка: Куренинова Акулина Ивановна

п. Хуторок, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Куренинова Акулина Ивановна

Кубань
Место жительства
Неизвестно
п. Хуторок, Краснодарский край
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