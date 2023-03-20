Куренинов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Куренинов Василий Александрович
Мать ребёнка: Куренинова Акулина Ивановна
п. Хуторок, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Куренинова Акулина Ивановна
Кубань
Место жительства
Неизвестно
п. Хуторок, Краснодарский край