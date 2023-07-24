Сенчукова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1963
Сын: Сенчуков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Сенчуков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенчуков Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сенчуков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сенчуков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенчуков Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Сенчуков Дмитрий