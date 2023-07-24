Сенчуков Валерий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенчуков Валерий Дмитриевич

Сенчуков Валерий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сенчуков Дмитрий

Мать: Сенчукова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенчукова Дарья Валерьевна

Мать ребёнка: Сенчукова Сухарева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенчукова Вера Валерьевна

Мать ребёнка: Сенчукова Сухарева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенчуков Иван Валерьевич

Мать ребёнка: Сенчукова Сухарева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенчуков Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Сенчукова Сухарева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенчукова Валентина Валерьевна

Мать ребёнка: Сенчукова Сухарева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенчукова Сухарева Ирина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close