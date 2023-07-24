Сенчуков Валерий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сенчуков Дмитрий
Мать: Сенчукова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенчукова Дарья Валерьевна
Мать ребёнка: Сенчукова Сухарева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенчукова Вера Валерьевна
Мать ребёнка: Сенчукова Сухарева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сенчукова Сухарева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенчуков Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Сенчукова Сухарева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенчукова Валентина Валерьевна
Мать ребёнка: Сенчукова Сухарева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенчукова Сухарева Ирина
Смерть
Неизвестно