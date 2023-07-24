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Сенчуков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1963

Отец: Сенчуков Дмитрий

Мать: Сенчукова Вера

Рождение ребёнка
24.03.1987

Сын: Сенчуков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
18.08.1990

Сын: Сенчуков Сергей Алексаднрович

Мать ребёнка: Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
26.04.1998

Сын: Сенчуков Николай Александрович

Мать ребёнка: Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короленко Ольга Александровна

Мать ребёнка: Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна

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