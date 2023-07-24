Сенчуков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1963
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1963
Отец: Сенчуков Дмитрий
Мать: Сенчукова Вера
Рождение ребёнка
24.03.1987
Сын: Сенчуков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
18.08.1990
Сын: Сенчуков Сергей Алексаднрович
Мать ребёнка: Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
26.04.1998
Сын: Сенчуков Николай Александрович
Мать ребёнка: Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короленко Ольга Александровна
Мать ребёнка: Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна