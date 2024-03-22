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Напыльников Афанасий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Напыльников Александр Аристархович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1900

Сын: Напыльников Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Степановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1903

Сын: Напыльников Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Степановна

Рождение ребёнка
11.01.1907

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Степановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1911

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Степановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1912

Сын: Напыльников Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Степановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Напыльникова Феодора Степановна

Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1917
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