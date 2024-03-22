Напыльников Афанасий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Напыльников Александр Аристархович
Рождение ребёнка
19.06.1900
Сын: Напыльников Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1903
Сын: Напыльников Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Степановна
Рождение ребёнка
11.01.1907
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Степановна
Рождение ребёнка
03.01.1911
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Степановна
Рождение ребёнка
14.03.1912
Сын: Напыльников Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1917