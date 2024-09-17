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Напыльников Александр Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Аристарх Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Напыльникова (???) Ульяна Кирикова?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напыльников Афанасий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Напыльников Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1917

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