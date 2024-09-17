Напыльников Александр Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Аристарх Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напыльников Афанасий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872
Сын: Напыльников Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1917