Напыльникова (???) Ульяна Кирикова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.04.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1885
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1885 год | 10
Похороны
11.04.1885