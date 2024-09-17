Напыльникова (???) Ульяна Кирикова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Напыльникова (???) Ульяна Кирикова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.04.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Напыльников Александр Аристархович

Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.04.1885
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1885 год | 10
Похороны
11.04.1885

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