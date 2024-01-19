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Напыльников Николай Афанасьевич

Место рождения

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1873 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912

Отец: Напыльников Афанасий Александрович

Мать: Напыльникова Феодора Степановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
14.03.1912
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Напыльникова Анна Ивановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Пропал без вести (военное)
Около ?.09.1941
Рождение ребёнка
01.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Напыльникова Анна Ивановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Напыльникова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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