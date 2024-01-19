Напыльников Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912
Крещение
14.03.1912
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Напыльникова Анна Ивановна
Пропал без вести (военное)
Около ?.09.1941
Рождение ребёнка
01.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Напыльникова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно