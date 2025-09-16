Бобринский Павел Алексеевич 27.11.1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобринский Павел Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.11.1801, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 07.01.1830, Флоренция

Супруги
Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна05.02.1804 г.р.
Дети
Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна04.02.1823 г.р.
Бобринский Алексей Первый Павлович1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
10.04.1822

Жена: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
04.02.1823

Дочь: Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна

Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бобринский Алексей Первый Павлович

Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна

Рождение ребёнка
10.04.1825

Дочь: Бобринская Ольга Павловна

Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна

Рождение ребёнка
19.02.1826

Сын: Бобринский Алексей Второй Павлович

Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна

Павловск, Царскосельский уезд

Рождение ребёнка
17.12.1827

Дочь: Бобринская Лидия Павловна

Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
28.03.1829

Сын: Бобринский Павел Павлович

Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна

Смерть
07.01.1830

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