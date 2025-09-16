Бобринский Павел Алексеевич
мужской, родился 27.11.1801, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 07.01.1830, Флоренция
Супруги
Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна05.02.1804 г.р.
Дети
Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна04.02.1823 г.р.
Бобринский Алексей Первый Павлович1824 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.1822
Рождение ребёнка
04.02.1823
Дочь: Брёле-Платер (Бобринская) Юлия Павловна
Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бобринский Алексей Первый Павлович
Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна
Рождение ребёнка
10.04.1825
Дочь: Бобринская Ольга Павловна
Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна
Рождение ребёнка
19.02.1826
Сын: Бобринский Алексей Второй Павлович
Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна
Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1827
Дочь: Бобринская Лидия Павловна
Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна
Рождение ребёнка
28.03.1829
Сын: Бобринский Павел Павлович
Мать ребёнка: Бобринская (Белинская) Юлия Станиславовна
Смерть
07.01.1830