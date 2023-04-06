Храпков Евгений Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Отец: Храпков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
07.05.1884 ст.
Дочь: Антонова-Новикова Гликерия Евгеньевна
Мать ребёнка: Храпкова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Храпкова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
14.05.1890 ст.
Дочь: Кузнецова Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Храпкова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.11.1898 ст.
Дочь: Пучкова Варвара Евгеньевна
Мать ребёнка: Храпкова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.1901 ст.
Сын: Храпков Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Храпкова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно