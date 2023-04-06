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Храпков Евгений Петрович

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Место рождения

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: Храпков Пётр Яковлевич

Мать: Храпкова Авдотья Ивановна

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.05.1884 ст.

Дочь: Антонова-Новикова Гликерия Евгеньевна

Мать ребёнка: Храпкова Мария Николаевна

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.

Сын: Храпков Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Храпкова Мария Николаевна

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.05.1890 ст.

Дочь: Кузнецова Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Храпкова Мария Николаевна

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.11.1898 ст.

Дочь: Пучкова Варвара Евгеньевна

Мать ребёнка: Храпкова Мария Николаевна

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.05.1901 ст.

Сын: Храпков Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Храпкова Мария Николаевна

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храпкова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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