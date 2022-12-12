Храпкова (Малёткина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпкова (Малёткина) Мария Николаевна

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Место рождения

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.03.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.05.1884 ст.

Дочь: Антонова-Новикова Гликерия Евгеньевна

Отец ребёнка: Храпков Евгений Петрович

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.

Сын: Храпков Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Храпков Евгений Петрович

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.05.1890 ст.

Дочь: Кузнецова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Храпков Евгений Петрович

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.11.1898 ст.

Дочь: Пучкова Варвара Евгеньевна

Отец ребёнка: Храпков Евгений Петрович

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.05.1901 ст.

Сын: Храпков Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Храпков Евгений Петрович

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпков Евгений Петрович

Смерть
Неизвестно
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