Храпкова (Малёткина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
24.03.1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1884 ст.
Дочь: Антонова-Новикова Гликерия Евгеньевна
Отец ребёнка: Храпков Евгений Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Храпков Евгений Петрович
Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.05.1890 ст.
Дочь: Кузнецова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Храпков Евгений Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1898 ст.
Дочь: Пучкова Варвара Евгеньевна
Отец ребёнка: Храпков Евгений Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1901 ст.
Сын: Храпков Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Храпков Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно