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Козмин Пётр Яковлевич

Место рождения

Харитоновская

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Козмин Яков Григорьевич

Мать: Козмина Екатерина Панфиловна

Место жительства
Неизвестно
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козмина Ефросиния Степановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Козмин Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Козмина Ефросиния Степановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Козмина) Таисия Петровна

Мать ребёнка: Козмина Ефросиния Степановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Козмин Иван Петрович

Мать ребёнка: Козмина Ефросиния Степановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Козмина) Александра Петровна

Мать ребёнка: Козмина Ефросиния Степановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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