Козмин Пётр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Козмина Ефросиния Степановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Козмина) Таисия Петровна
Мать ребёнка: Козмина Ефросиния Степановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Козмин Иван Петрович
Мать ребёнка: Козмина Ефросиния Степановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Козмина) Александра Петровна
Мать ребёнка: Козмина Ефросиния Степановна
Смерть
Неизвестно