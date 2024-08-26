Козмина Ефросиния Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Козмин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Козмина) Таисия Петровна
Отец ребёнка: Козмин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Козмин Иван Петрович
Отец ребёнка: Козмин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Козмина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Козмин Пётр Яковлевич
Смерть
Неизвестно