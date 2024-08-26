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Козмина Ефросиния Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козмин Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Козмин Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Козмин Пётр Яковлевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Козмина) Таисия Петровна

Отец ребёнка: Козмин Пётр Яковлевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Козмин Иван Петрович

Отец ребёнка: Козмин Пётр Яковлевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Козмина) Александра Петровна

Отец ребёнка: Козмин Пётр Яковлевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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