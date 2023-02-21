Колосов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Колосов Иван
Мать: Колосов Федосия
Рождение ребёнка
1963
Сын: Колосов Афанасий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Павел
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Колосова Екатерина Годфридовна
Смерть
Неизвестно