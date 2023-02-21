Колосов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Фёдор

Колосов Фёдор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Колосов Иван

Мать: Колосов Федосия

Рождение ребёнка
1963

Сын: Колосов Афанасий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Павел

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Екатерина Годфридовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Колосова Екатерина Годфридовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close