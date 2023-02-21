Колосов (Красикова) Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов (Красикова) Федосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красиков Андрей

Мать: Красикова Елена

Рождение ребёнка
1937

Сын: Колосов Фёдор

Отец ребёнка: Колосов Иван

Рождение ребёнка
1948

Дочь: ?

Отец ребёнка: Колосов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Дмитрий

Отец ребёнка: Колосов Иван

Беларусь
Смерть
Неизвестно
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