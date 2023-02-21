Колосов (Красикова) Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красиков Андрей
Мать: Красикова Елена
Рождение ребёнка
1937
Сын: Колосов Фёдор
Отец ребёнка: Колосов Иван
Рождение ребёнка
1948
Дочь: ?
Отец ребёнка: Колосов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Дмитрий
Отец ребёнка: Колосов Иван
Беларусь
Смерть
Неизвестно