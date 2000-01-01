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(Колосова) ?
(Колосова) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Колосов Фёдор
1937 г.р.
Мать
(Спиридова) ?
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Колосов Фёдор
Мать:
?
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