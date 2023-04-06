Döring Johannes
Место рождения
Дата рождения04.06.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1828
Отец: Döring Johannes
Мать: Döring Christina
Рождение ребёнка
10.02.1850
Сын: Döring Heinrich
Мать ребёнка: Döring Margaretha
Рождение ребёнка
04.11.1851
Сын: Döring Johannes
Мать ребёнка: Döring Margaretha
Рождение ребёнка
21.03.1865
Дочь: Phenning Elisabeth
Мать ребёнка: Döring Margaretha
Новые Норки, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Döring Margaretha
Смерть
Неизвестно