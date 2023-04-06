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Döring Johannes

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Место рождения

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.06.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1807 г.р.

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1828

Отец: Döring Johannes

Мать: Döring Christina

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.02.1850

Сын: Döring Heinrich

Мать ребёнка: Döring Margaretha

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.11.1851

Сын: Döring Johannes

Мать ребёнка: Döring Margaretha

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.03.1865

Дочь: Phenning Elisabeth

Мать ребёнка: Döring Margaretha

Новые Норки, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Döring Margaretha

Смерть
Неизвестно
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