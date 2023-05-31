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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1116Норка, колон. нем.при рч. Норке.1105048332893065Церковь реформатская 1. Училище. Ярмарок 2. Базар. Заводов кожевенных 5. Маслобойни 3. Мельниц 21.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
560. Норка, селение колонистов, при речке Норке, дворов 665, жителей 7906, волостное правление (уездный город в 125 верстах), церковь реформатская, пасторат, 3 школы, всп Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Норка 155238780211648645841017055сведений нет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43567Некрасовосело51°10'с.ш.45°19'в.д.M-38-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622486106с Некрасовосело