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Пономарёв Владимир Иванович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1929

Дочь: Ерёменко Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмма Владимировна

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рима Владимировна

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1966
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