Пономарёв Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1929
Дочь: Ерёменко Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмма Владимировна
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рима Владимировна
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1966