Пономарёва (Галета (Галетина)) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1929
Дочь: Ерёменко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмма Владимировна
Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рима Владимировна
Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно