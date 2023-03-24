Пономарёва (Галета (Галетина)) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Галета (Галетина)) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1929

Дочь: Ерёменко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмма Владимировна

Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рима Владимировна

Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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