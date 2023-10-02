Горбунов Алексей Емельянович
Место рожденияКортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения02.02.1888 ст.
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888 ст.
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1912 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1913 ст.
Дочь: Горбунова Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Горбунова Василиса Антоновна
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд