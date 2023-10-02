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Горбунов Алексей Емельянович

Место рождения

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

02.02.1888 ст.

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888 ст.

Отец: Горбунов Емельян Федотович

Мать: Горбунова Евдокия Семёновна

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1912 ст.

Жена: Горбунова Василиса Антоновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1913 ст.

Дочь: Горбунова Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Горбунова Василиса Антоновна

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Марина Антоновна

Смерть
1949
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
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