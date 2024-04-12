Горбунова (Гультяева) Василиса Антоновна
Место рождения
Дата рождения12.08.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1882 ст.
Бракосочетание
23.01.1912 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1913 ст.
Дочь: Горбунова Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Емельянович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно