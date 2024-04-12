Горбунова (Гультяева) Василиса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова (Гультяева) Василиса Антоновна

Горбунова (Гультяева) Василиса Антоновна

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.08.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1882 ст.

Отец: Гультяев Антон Степанович

Мать: Гультяева Маланья Емельяновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1912 ст.

Муж: Горбунов Алексей Емельянович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1913 ст.

Дочь: Горбунова Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Емельянович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close