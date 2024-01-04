Горбунова (Ващенкова) Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Ващенкова) Евдокия Семёновна

Место рождения

Мироново, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мироново, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1887 ст.

Дочь: Горбунова Федора Емельяновна

Отец ребёнка: Горбунов Емельян Федотович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1888 ст.

Сын: Горбунов Алексей Емельянович

Отец ребёнка: Горбунов Емельян Федотович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1901 ст.

Дочь: Горбунова Фёкла Емельяновна

Отец ребёнка: Горбунов Емельян Федотович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Емельян Федотович

Смерть
Неизвестно
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