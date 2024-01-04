Горбунова (Ващенкова) Евдокия Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1887 ст.
Дочь: Горбунова Федора Емельяновна
Отец ребёнка: Горбунов Емельян Федотович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1888 ст.
Сын: Горбунов Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Горбунов Емельян Федотович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1901 ст.
Дочь: Горбунова Фёкла Емельяновна
Отец ребёнка: Горбунов Емельян Федотович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно