Волкова (Комарова) Наталья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Петр Казак Р. Плосского Васильев
Отец ребёнка: Волков Василий Ефимов
Бракосочетание
25.01.1801
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
инвалидной команды Фёдора Комарова дочерью его
Смерть
Неизвестно