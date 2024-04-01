Волкова (Комарова) Наталья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Комарова) Наталья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Петр Казак Р. Плосского Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Ефимов

Бракосочетание
25.01.1801

Муж: Волков Василий Ефимов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
инвалидной команды Фёдора Комарова дочерью его
Смерть
Неизвестно

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