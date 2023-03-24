Богданова (Фёдорова) Параскева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1900
Рождение ребёнка
05.03.1901
Сын: Богданов Конон Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.08.1903
Сын: Богданов Мирон Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1906
Сын: Богданов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
16.04.1908
Сын: Богданов Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.06.1913
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно