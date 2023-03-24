Богданова (Фёдорова) Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова (Фёдорова) Параскева Матвеевна

Богданова (Фёдорова) Параскева Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1900

Муж: Богданов Дмитрий Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.03.1901

Сын: Богданов Конон Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
17.08.1903

Сын: Богданов Мирон Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.1906

Сын: Богданов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.04.1908

Сын: Богданов Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.06.1913

Сын: Богданов Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Дмитрий Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close