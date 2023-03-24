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Богданов Пётр Дмитриевич

Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

21.06.1913

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1913

Отец: Богданов Дмитрий Яковлевич

Мать: Богданова (Фёдорова) Параскева Матвеевна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Военная служба
С 20.04.1942 по ?.12.1942
Род войск: п/п 2612, часть 72, Сталинградский фронт Должность, специальность: истребитель танков
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: погиб в WW2
Похороны
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

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