Богданов Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1913
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Военная служба
С 20.04.1942 по ?.12.1942
Род войск: п/п 2612, часть 72, Сталинградский фронт Должность, специальность: истребитель танков
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: погиб в WW2
Похороны
Неизвестно